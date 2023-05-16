Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mersin'e şehit ateşi düştü (2)

Mersin'e şehit ateşi düştü (2)

Güncel Haberler

KOCAELİ'DEKİ EŞİ, MERSİN'E GİDİYORŞehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in Kocaeli İzmit'te yaşayan eşi Melek Ölmez (36), acı haberin alınmasının ardından askerlerle, cenaze törenine katılmak üzere, Mersin'in Tarsus ilçesine doğru yola çıktı.

KOCAELİ'DEKİ EŞİ, MERSİN'E GİDİYOR

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in Kocaeli İzmit'te yaşayan eşi Melek Ölmez (36), acı haberin alınmasının ardından askerlerle, cenaze törenine katılmak üzere, Mersin'in Tarsus ilçesine doğru yola çıktı. Haberi veren askeri personel ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın psikologlarıyla evden çıkan Melek Ölmez'e komşuları ve akrabaları da eşlik etti. Beraberindekilerle kara yoluyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na yola çıkan şehit eşi Melek Ölmez, tarifeli uçakla cenaze törenine katılmak üzere Mersin'in Tarsus ilçesine gidecek. Şehit eşinin yaşadığı evin önü ve çevresi Türk bayraklarıyla donatılırken, bazı akrabalarının da taziyeleri kabul ettiği görüldü.


Mersin Seçim Sonuçları
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2019
Mersin Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Tarsus Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title