Mersin'deki Planlı Su Kesintisi Arızalar Nedeniyle Uzadı

Mersin'de 17 Kasım'da başlayan planlı su kesintisinin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (MESKİ) ayrı yürütülen deplase çalışmasında yaşanan arızalar nedeniyle uzadığı öğrenildi.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden (AYGM) edinilen bilgiye göre, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı'nın Mersin bölümündeki imalatlar sırasında MESKİ'ye ait içme suyu hatlarının yerinin değiştirilmesi gerektiği belirlendi.

AYGM, MESKİ'ye resmi yazıyla başvurup deplase işleminin yapılabilmesi için nisan ayında su kesintisi yapılmasını talep etti.

MESKİ, kesintinin bahar ve yaz aylarında yapılamayacağını belirterek işlemin 17 Kasım'da gerçekleştirilmesini uygun buldu. Söz konusu tarihin onaylanmasıyla hem AYGM hem de MESKİ 17 Kasım'da kendi deplase çalışmalarına başladı.

Planlamaya göre MESKİ, içme suyu hattının içinde kalan suyun 3 saat içinde tahliye edileceğini bildirdi ancak tahliye işlemi 18 saatte tamamlanabildi. Tahliyenin ardından AYGM ekipleri kendi deplase imalatına başladı.

Demir yolu projesine ilişkin deplase çalışmasının boru içi sızıntılar ve zorunlu teknik şartlar sebebiyle 38 saatte tamamlandığı bilgisi verildi.

AYGM ekiplerince işlemin 18 Kasım saat 18.30'da bitirilmesiyle isale hattına yeniden su verildi, yapılan kontrollerde de hattın sorunsuz şekilde çalıştığı tespit edildi.

Kesintinin uzamasının temel nedeni MESKİ'nin işlemindeki arızalar

Hal Kavşağı bölgesinde 17 Kasım'da MESKİ'nin deplase işlemine başladığı ancak boru ek yerlerinde yaşanan sorun nedeniyle hattın tam olarak devreye alınamadığı öğrenildi.

MESKİ'nin taşeronunun müdahalede yetersiz kalması üzerine kurumun AYGM'den destek talep ettiği, bunun üzerine 19 Kasım saat 00.30'da AYGM'nin iki şef yönetimindeki 10 kişilik ekiple bölgeye gidip çalışmaya dahil olduğu belirtildi. Çalışma kapsamındaki malzeme, makine ve ekipman desteğinin de AYGM tarafından sağlandığı bilgisine ulaşıldı.

Planlı su kesintisinin uzamasındaki ana nedeninin MESKİ'nin ayrı yürüttüğü deplase çalışmasındaki arızalar olduğu öğrenildi.

Merkez ilçeler etkilenmişti

Merkez ilçeler Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'de su kesintisinin uzamasına yol açan arızanın ekipler tarafından giderilmesiyle 21 Kasım'da öğle saatleri itibarıyla suyun kademeli verilmesine başlanmıştı. Su kesintisinin uzaması, vatandaşlar tarafından tepki görmüştü.