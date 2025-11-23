Haberler

Mersin'deki Planlı Su Kesintisi Arızalar Nedeniyle Uzadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de 17 Kasım'da başlayan su kesintisi, MESKİ'nin deplase çalışmalarında yaşanan arızalar nedeniyle uzadı. Su kesintisinin sebebi olarak boru ek yerlerindeki sorunlar ve yetersiz müdahale nedeni gösterildi. 21 Kasım'da suyun kademeli olarak verilmesine başlandı.

Mersin'de 17 Kasım'da başlayan planlı su kesintisinin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (MESKİ) ayrı yürütülen deplase çalışmasında yaşanan arızalar nedeniyle uzadığı öğrenildi.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden (AYGM) edinilen bilgiye göre, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı'nın Mersin bölümündeki imalatlar sırasında MESKİ'ye ait içme suyu hatlarının yerinin değiştirilmesi gerektiği belirlendi.

AYGM, MESKİ'ye resmi yazıyla başvurup deplase işleminin yapılabilmesi için nisan ayında su kesintisi yapılmasını talep etti.

MESKİ, kesintinin bahar ve yaz aylarında yapılamayacağını belirterek işlemin 17 Kasım'da gerçekleştirilmesini uygun buldu. Söz konusu tarihin onaylanmasıyla hem AYGM hem de MESKİ 17 Kasım'da kendi deplase çalışmalarına başladı.

Planlamaya göre MESKİ, içme suyu hattının içinde kalan suyun 3 saat içinde tahliye edileceğini bildirdi ancak tahliye işlemi 18 saatte tamamlanabildi. Tahliyenin ardından AYGM ekipleri kendi deplase imalatına başladı.

Demir yolu projesine ilişkin deplase çalışmasının boru içi sızıntılar ve zorunlu teknik şartlar sebebiyle 38 saatte tamamlandığı bilgisi verildi.

AYGM ekiplerince işlemin 18 Kasım saat 18.30'da bitirilmesiyle isale hattına yeniden su verildi, yapılan kontrollerde de hattın sorunsuz şekilde çalıştığı tespit edildi.

Kesintinin uzamasının temel nedeni MESKİ'nin işlemindeki arızalar

Hal Kavşağı bölgesinde 17 Kasım'da MESKİ'nin deplase işlemine başladığı ancak boru ek yerlerinde yaşanan sorun nedeniyle hattın tam olarak devreye alınamadığı öğrenildi.

MESKİ'nin taşeronunun müdahalede yetersiz kalması üzerine kurumun AYGM'den destek talep ettiği, bunun üzerine 19 Kasım saat 00.30'da AYGM'nin iki şef yönetimindeki 10 kişilik ekiple bölgeye gidip çalışmaya dahil olduğu belirtildi. Çalışma kapsamındaki malzeme, makine ve ekipman desteğinin de AYGM tarafından sağlandığı bilgisine ulaşıldı.

Planlı su kesintisinin uzamasındaki ana nedeninin MESKİ'nin ayrı yürüttüğü deplase çalışmasındaki arızalar olduğu öğrenildi.

Merkez ilçeler etkilenmişti

Merkez ilçeler Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'de su kesintisinin uzamasına yol açan arızanın ekipler tarafından giderilmesiyle 21 Kasım'da öğle saatleri itibarıyla suyun kademeli verilmesine başlanmıştı. Su kesintisinin uzaması, vatandaşlar tarafından tepki görmüştü.

Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.