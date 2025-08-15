Mersin'deki Orman Yangınları Üçüncü Gününde Devam Ediyor

Mersin'deki Orman Yangınları Üçüncü Gününde Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle birçok mahallede tahliyeler yapıldı. Yangınlarla mücadele ekipleri, hem havadan hem de karadan müdahaleye devam ediyor.

MERSİN'in Silifke ilçesindeki orman yangınına 3'üncü gününde, Anamur ilçesindeki orman yangınına ise 2'nci gününde müdahale devam ediyor.

Silifke ilçesinde önceki gün 3 noktada orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere ve Çamlıca mahallelerinde tedbir amaçlı 984 hanede 1864 kişi tahliye edildi. Yangının 3'üncü gününde ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Dün Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangını da devam ediyor. Tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi'nin boşaltıldığı yangına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kısa sürede ormanı yutan yangının nedeni akılalmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçuş planı iptal! Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi durdu

Uçuş planı durdu! Kerem'in Fenerbahçe'ye transferi iptal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.