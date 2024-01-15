Mersin'deki okullarda Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için saygı duruşu yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınan karar doğrultusunda Mersin'deki tüm okullarda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 9 asker için saygı duruşunda bulunuldu. Yenişehir Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende ilk olarak 9 asker için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı ile şehitlerin ismi okundu. Daha sonra Vali Pehlivan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Vali Pehlivan, öğrencilere Türk bayrağı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel