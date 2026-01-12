Haberler

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Mersin'deki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ve ilgili ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'de bir geri dönüşüm tesisinde atıkların bulunduğu depoda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye, orman, belediye ve TOMA ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberler.com
