Mersin'de geri dönüşüm tesisinde yangın

KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'de bir geri dönüşüm tesisinde atıkların bulunduğu depoda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye, orman, belediye ve TOMA ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.