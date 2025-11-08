Haberler

Mersin'deki Fin Balinasının İskeleti Puzzle Gibi Birleştiriliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Üniversitesi'nde, 4 yıl önce gömülen Fin balinasının iskeleti, 1000'den fazla kemikle birlikte özenle birleştiriliyor. Prof. Dr. Deniz Ayas, 6 ay içinde bu işlemi bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

MERSİN'de 4 yıl önce karaya vurduktan sonra gömüldüğü Mersin Üniversitesi'nin (MEÜ) bahçesinden çıkarılan Fin balinasının iskeleti, puzzle gibi özenle birleştiriliyor. Birleştirme işlemini gerçekleştiren MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, "İşin zor kısmına geçtik. Binden fazla kemik var. Kırılan kemikleri onarıp birleştiriyoruz. Yaklaşık 6 aylık sürede bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kentte, 4 yıl önce sahile vurduktan sonra Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ndeki bahçeye gömülen 16 metrelik Fin balinasının iskeleti, yapılan kazıyla gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık bin parçalı balinanın iskeleti, kampüs bahçesinde MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas öncülüğünde özenle birleştiriliyor. Toprak altından çıkarılan balina iskeletinin birleştirme aşamasının devam ettiğini belirten Prof. Dr. Ayas, işin zor kısmına geçtiklerini söyledi. Tüm iskelet parçalarını çıkardıklarını anlatan Prof. Dr. Ayas, "Bu aslında bir başarı. Çok büyük kemiklerin yanında küçük kemikler de var. Zorluk, balinanın kemiklerinde kırıkların çok olması. Bine yakın parça var. Yoğun bir çalışma var. 6 ay gibi hedefimiz var. Bu haliyle birlikte eğitim materyali olarak kullanıyoruz. Buraya çok sayıda öğrenci geliyor. Çalışmalardan keyif eliyoruz. Puzzle gibi düşünün. Her bulduğumuz parçada seviniyoruz. Daha önce yunus, deniz kaplumbağası birleştirdik ama bu büyüklükteki bir deniz memelisini ilk defa çalışıyoruz. Büyük kemiklerinin olması avantaj ancak kırıklarının çok olması da dezavantaj" diye konuştu.

'KIRIĞIN TİPİNE GÖRE İŞLEM YAPIYORUZ'

Kemikleri birleştirdikten sonra macunla kaplama işlemi yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Ayas, "Bazı parçalı kırıklarda elyaf, polyester gibi malzemeler de kullanabiliyoruz. Çok komplike bir iş. Sadece bantlayıp geçmiyoruz, kırığın tipine göre çeşitli işlemler yapıyoruz. Bunların uygulanma süreci bizim için de yeni bir şey oldu. Ustalardan bunların eğitimini aldık. Macun nasıl geçilir, polyester nasıl kullanılır diye" dedi.

'ÇOK HEYECANLANDIRDI'

Hem balinanın çıkarılma hem de birleştirme çalışmasına katılan MEÜ Fen Fakültesi Biyoloji bölümü öğrencisi Ayşe Alkaş ise kemiklere dokunmanın, bir araya getirmenin heyecanlı olduğunu söyledi. 1 haftalık kazı çalışmasının ardından bütün kemikleri çıkardıklarını söyleyen Alkaş, "Şu an kemiklerini birleştirme aşamasındayız. Çalışma beni çok heyecanlandırdı. Böyle bir çalışmaya öğrencilerin de aktif olarak katılması çok güzel. Burada kemik yapısını, kemiklerin nasıl birleştirileceğini görüyoruz. İlk defa kemiklere çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.