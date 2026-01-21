Haberler

Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Yenişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada araçlarda hasar oluştu ve bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
Tanju Özcan ve CHP'li isimlere 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında mahkeme kararını verdi
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"