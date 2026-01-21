Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Mersin Yenişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada araçlarda hasar oluştu ve bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel