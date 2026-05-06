Haberler

Hayatını kaybeden 2 kardeşin kaldığı odada zehir kalıntılarına rastlandı

Hayatını kaybeden 2 kardeşin kaldığı odada zehir kalıntılarına rastlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran Azra (8) ve Ömer Selim Tülü (5) kardeşler hayatını kaybetti. Evde yapılan incelemede zehirli madde kalıntılarına rastlandı. Ailenin durumu hakkında soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede hayatını kaybeden Azra (8) ve kardeşi Ömer Selim Tülü'nün (5) ölümüyle ilgili yapılan incelemede, kaldıkları odada zehirli madde kalıntılarına rastlandı.

Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyarete gelen Musa Tülü (38) ve eşi Ebru (33) ile çocukları Azra ve Ömer Selim Tülü, 4 gün önce bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden Azra ve Ömer Selim Tülü yaşamlarını yitirdi, Musa ve Ebru Tülü çifti ise sevk edildikleri Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı.

Karaman'da görev yapan polis memuru Musa Tülü'nün izinde olduğu, hamile eşi ve çocuklarıyla tatilini Bozyazı'daki akrabalarıyla geçirdiği belirtildi.

Ekipler, ailenin bulunduğu evde inceleme yaptı. Ailenin zehirlenme nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavide olan Musa Tülü, hayati tehlikeyi atlattı. Tülü dün servise alınırken, eşi Ebru Tülü'nün yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi. Azra ve Ömer Selim Tülü kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TARAMA YAPILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri evde ve evin çevresinde zehirli madde taraması yaptı. Ailenin Bozyazı'ya geldiği araç da detaylı şekilde incelendi. Özel ölçüm cihazlarıyla yapılan araştırmada, ailenin yattığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak oranda zehirli maddeye rastlandı. Zehir kalıntılarının, haşerelere karşı bir süre önce yapılan ilaçlamadan kaynaklandığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Öte yandan, otopsi sonrasında alınan örneklerden gelecek 'toksikolojik ve histopatolojik' sonuçlarında beklendiği aktarıldı. Ailenin zehirlenme sebebi, sonuçların çıkmasından sonra belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere

Savaşta sürpriz gelişme! ABD basını duyurdu
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor

2 kardeşin ölümünde ilk rapor! Nedeni kahretti
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası beklenen oldu

Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama

Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anons dönemi sona eriyor

Sabiha Gökçen'de sessiz devrim
Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu

Adliyede kan aktı! Boşanmak için gitti, kurşunların hedefi oldu
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Kapıya çağırıp kurşun yağdırdılar! Ünlü fenomen çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Ünlü fenomen çocuklarının gözü önünde öldürüldü
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anons dönemi sona eriyor

Sabiha Gökçen'de sessiz devrim
Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

Görüntü tartışma yarattı: Bu sanat mı?
AK Partili başkanı kızdıran anons! Israrlara rağmen sahneye çıkmadı

AK Partili başkanı kızdıran anons! Sahneye çıkmadı