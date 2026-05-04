Mersin'de yüksek kesimlerde etkili olan kar bazı tarım alanlarına zarar verdi

Yağış nedeniyle Toroslar ilçesindeki şeftali ve kiraz ağaçları zarar gördü, doluya karşı kurulan koruma fileleri yıkıldı

Mersin'de yüksek kesimdeki mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

Toroslar ilçesinde yüksek rakımlı bölgelere yağan kar, dün gece saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen Hangediği, Değnek ve Sadiye mahallelerindeki şeftali ve kiraz ağaçları zarar gördü.

Meyve bahçelerinde doluya karşı önlem amacıyla kurulan koruma filelerinin yıkıldığı bölgede bazı ağaçlar da kırıldı.

Karın etkisinin dronla görüntülendiği tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatılacağı öğrenildi.

Mut'ta Yörükler çadırlarını topladı

Mut ilçesinde de Darboğaz ve Tozlu yaylalarında hayvancılık yapan Yörükler, bölgenin beyaz örtüyle kaplanması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Çadırlarını toplayan Yörükler, jandarma ekiplerinin desteğiyle ilçe merkezine dönme kararı aldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
