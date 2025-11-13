Haberler

Mersin'de Yük Asansörü Kazasında 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Mersin'de Yük Asansörü Kazasında 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yaşlı bir kadın yük asansörünün yere çakılması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 80 yaşındaki Hatice Arıkan (80), bindiği yük asansörün üçüncü kattan yere çakılması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçedeki Yeşilyurt Mahallesi 4431 sokakta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katında oturan Hatice Arıkan, inmek için binanın dışında kurulu yük asansörüne bindi. Aşağı doğru hareket eden asansör bilinmeyen nedenle hızla yere çakıldı. Arıkan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Arıkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arıkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Asansör kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı! Yaşam savaşı veriyor
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.