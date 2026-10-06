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Mersin'de yolsuzluk soruşturmasında Vahap Seçer dahil 3 belediye başkanı tutuklandı

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Mersin'de yolsuzluk soruşturmasında Vahap Seçer dahil 3 belediye başkanı tutuklandı
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Yenişehir ve Mezitli belediye başkanları da tutuklandı; 60 şüpheliden 50'si tutuklama, 10'u adli kontrol talebiyle sevk edilmişti.

(MERSİN) - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan ve dün adliyeye getirilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Seçer'in buradaki sorgusu sabah saatlerinde başladı. Hakimlik, ifade işlemi sonrasında Seçer'in tutuklanmasına karar verildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 60 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlanmış; savcılık Seçer, Özyiğit ve Tuncer dahil 50'sini tutuklama, 10'unu ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Bu kişilerin sulh ceza hakimliği sorguları devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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