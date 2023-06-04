Mersin'de yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı (3)

'FRENE BASMASAYDIM; OTOMOBİLİ ALTIMA ALIRDIM'

Mersin'in Anamur ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan yolcu otobüsünün şoförü Mustafa Altındaş, kazaya ilişkin konuştu. Bir otomobilin önüne geçtiğini, çarpmamak için fren yaptığını, bu nedenle otobüsün kaydığını söyleyen Altındaş, "Yer kaygandı, buzlanmış gibiydi. Frene basmasaydım; otomobili altıma alırdım" dedi. Altındaş, ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.