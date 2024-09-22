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Mersin'de Yol Kapama Tartışması Kanlı Bitti: 3 Kişi Öldürüldü

Mersin'de Yol Kapama Tartışması Kanlı Bitti: 3 Kişi Öldürüldü
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Mersin'in Mut ilçesinde yol kapama yüzünden çıkan tartışmada, komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan Kemal Veli Akyaka, oğlu ve gelini hayatını kaybetti. Saldırgan Tahir Kaya tutuklandı.

MERSİN'in Mut ilçesinde yol kapama meselesi yüzünden çıkan tartışmada komşuları Tahir Kaya (67) tarafından av tüfeğiyle vurulan Kemal Veli Akyaka (65) ile oğlu Durmuş Akyaka (35) ve gelini Ruhan Akyaka'nın (35) cenazeleri toprağa verildi.

Olay, 20 Eylül günü Mut ilçesindeki Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde pekmez kaynatmak için tarım aracıyla getirdikleri üzümleri indiren Kemal Veli Akyaka, bu sırada yoldan motosikletiyle geçmek isteyen komşuları Tahir Kaya ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden av tüfeğini alan Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelini Ruhan Akyaka'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi. Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu.

TEK BAŞINA YAŞIYORMUŞ

Sorgusunda suçunu itiraf eden Tahir Kaya, Akyaka ailesiyle aralarında husumet olduğunu iddia etti. Kaya'nın daha önce de bir suçtan cezaevinde yattığı ve şartlı tahliyeden yararlandığı, 10 yıldır tek başına yaşadığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelini Ruhan Akyaka'nın Mersin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınlarına teslim edilen cenazeler, Çömelek Mahallesi Mezarlığı'na getirilerek, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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