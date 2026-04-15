Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı

Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik "rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 zanlıdan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan'ın da olduğu 12'si tutuklandı.

Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik "rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 zanlıdan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan'ın da olduğu 12'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si serbest bırakıldı, 31'i adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan, 6 belediye personeli ve 5 şirket sahibi tutuklandı, 19'u ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yenişehir Belediyesine yönelik "rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri, 10 Nisan'da belediyenin Limonluk Mahallesi'ndeki binası ve zanlıların adreslerinde arama yapmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
