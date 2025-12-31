Haberler

Mersin'de yılbaşında 12 bin 216 personel güvenlik için görev başında

Mersin'de yılbaşında 12 bin 216 personel güvenlik için görev başında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Valisi Atilla Toros, yeni yıl tedbirleri kapsamında 12 bin 216 güvenlik personelinin kamu düzenini korumak için görevde olduğunu açıkladı. Tedbirler dört gün sürecek ve tüm birimler 24 saat esasına göre hizmet verecek.

Mersin Valisi Atilla Toros, yeni yıl tedbirleri kapsamında kentte 12 bin 216 güvenlik personelinin kamu düzeninin korunması için görevde olduğunu belirtti.

Toros, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın açıklamasında, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmeleri için tüm kurumların gereken tedbirleri aldığını söyledi.

Bu tedbirlerin 4 gün uygulanacağını dile getiren Toros, tüm birimlerin 24 saat esasına göre görev başında olacağını ifade etti.

Kentin tamamında sahada olduklarını vurgulayan Toros, "Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız yeni yıl tedbirlerini kapsayan 4 günlük süreçte, 2 bin 332 ekip, 22 hava aracı, 17 deniz unsuru ve 12 bin 216 güvenlik personeli ile Mersin'imizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin korunması için görevdedir." diye konuştu.

Vali Toros, kentte bu süreçte 3 bin 716 sağlık personelinin de hizmet sunacağını belirtti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve ilgili tüm ekiplerin acil durumlara karşı hazır olduğunu ifade eden Toros, Mersin'de kamu düzenini bozacak hiçbir davranışa geçit vermeyeceklerini dile getirdi.

Yeni yılın sağlık, huzur ve esenlik getirmesini dileyen Toros, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını, kamu düzenini bozacak davranışlardan kaçınmalarını ve görev yapan personele destek olmalarını istedi.

Vali Toros, daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarının idari amirleriyle toplantı yaptı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız