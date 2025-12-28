Haberler

Mersin'de otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Mersin'in Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadının otomobilin çarpması sonucu yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Barbaros Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'ndaki yaya geçidini kullanan kadına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
