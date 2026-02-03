Mersin'de çarptığı 6 yayadan 3'ünün ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çarptığı yayalardan 3'ünün ölümüne 3'ünün de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Çilek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Melis K.'nın (25) kullandığı 33 ATE 039 plakalı cipin, D-400 kara yolu Bekirde Kavşağı'ndaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptığı kazada yaşamını yitiren Kübra Güney (15), Necla Öztürk (15) ve Zehra Serdil Atak'ın (18) cenazeleri, Mersin Şehir Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Güneykent Mezarlığı'na götürülen naaşlar, kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi.

Namaza, aile yakınlarının yanı sıra Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ile vatandaşlar da katıldı.

Kazada yaralanan Kübra Güney'in ikizi Büşra Güney (15) ile Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı'nın (35) hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Sürücü tutuklandı

Olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Melis K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.