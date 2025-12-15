Haberler

Mersin'de otobüste yaşlı çifti darbeden sanığa hapis cezası

Mersin'deki otobüste yaşlı bir çifti darbeden A.O.T., 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, araç içi kamerasınca kaydedilirken, şüpheli ve babası hakkında dava açılmıştı. Ramazan Polat, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Mersin'de belediye otobüsündeki yaşlı çifti babasıyla darbeden sanık, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Mersin 2. Çocuk Mahkemesince görülen duruşmaya, Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te otobüste tartıştığı Ramazan (77) ve eşi Hamdiye Polat'ı (71) babası İsmet T. ile darbettikleri gerekçesiyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan A.O.T. (19) başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Duruşmada, olay tarihinde 17 yaşında olan sanık A.O.T. ve taraf avukatlarının beyanları dinlendi.

Hakim, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Olay

Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve bir lisede müdür olarak görev yapan babası İsmet T'nin, belediye otobüsünde yolculukları sırasında tartıştıkları Ramazan ve eşi Hamdiye Polat'ı darbetmesi araç içi kamerasınca kaydedilmiş, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar hakkında dava açılmıştı. Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada İsmet T'ye, Ramazan Polat'a karşı "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, Polat çifti ise beraat etmişti.

Kalp yetmezliğinin de olduğu çeşitli hastalıklar nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Ramazan Polat, 21 Mayıs 2024'te hayatını kaybetmişti.

