Yasaklı hayvan satışına operasyon düzenlendi: Evden makak maymunu ve üç sincap çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin baskın yaptığı evde ele geçirilen satışı ve beslenmesi yasak 1 makak maymunu ve 3 sincap koruma altına alınıp, hayvanat bahçesine teslim edildi.

Mersin Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, merkez Eski Ömerli Mahallesi 1310 Sokak'taki bir adreste yasaklı hayvan satışı yapıldığı yönünde aldı.

EVDEN ÇIKAN HAYVANLAR ŞAŞIRTTI

Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile birlikte ihbarın yapıldığı B.Y.U.'ya (27) ait eve baskın yapan ekipler, bahçede kafesler içerisinde 1 makak maymunu ve 3 sincap ile karşılaştı. Neco ismi verilen makak maymunu ile sincaplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından alınarak Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Şüpheli B.Y.U., hakkında 'Yasak ırklı hayvan satışı' suçundan işlem başlatıldı.