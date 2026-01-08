Haberler

Mersin'de yasa dışı çakar kullanan sürücüye 414 bin TL ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de yasa dışı çakar kullanan sürücüye 90 gün ehliyet cezası ve toplamda 414 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Son bir yıl içinde yasa dışı çakar kullanımında önemli bir azalma kaydedildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de yasa dışı olarak 2 aracına çakar takan sürücünün ehliyetinin 90 gün süreyle geri alındığını ve toplam 414 bin TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medyada yer alan çakarlı araçlarla ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları, sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; çakarlı 2 aracın sahibinin H.A. olduğu belirlendi. H.A. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları, izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda, ehliyeti 90 gün süreyle geri alındı, 2 araç da 30'ar gün süreyle trafikten menedildi. Toplam 414 bin TL idari para cezası uygulandı.

'YASA DIŞI ÇAKAR KULLANIMI YÜZDE 87 AZALDI'

Bakan Yerlikaya, "2024 yılının sonunda yasa dışı çakar konusunda, kanunda bir değişiklik yaparak caydırıcı cezalar getirmiştik. Son 1 yılda çakar konusunda denetimlerimizi yüzde 338 arttırmamıza rağmen, yasa dışı çakar kullanımı yaklaşık yüzde 87 oranında azaldı. Caydırıcı cezalarla, trafik kuralı ihlallerinin ne kadar azalabileceğini, yasa dışı çakar konusunda istatistiki verilerle tespit etmiş olduk. Yeni Trafik Kanunu Teklifimizde de caydırıcı cezalar geliyor" dedi.

