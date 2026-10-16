Mersin'de yasa dışı bahis soruşturmasında 45 şüpheliden 31'i tutuklandı

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Mersin'de yasa dışı bahis sitelerindeki para nakline aracılık ettikleri ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yasa dışı bahis sitelerindeki para nakline aracılık eden ve dolandırıcılık yapanlara yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 8 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 45'e çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 43 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 31'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, gözaltındaki 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, hakkında yakalama kararı bulunan 17 zanlının ise arandığı bildirildi.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitelerindeki para nakline aracılık eden zanlılara yönelik Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda çalışma yürütmüş, kimliği belirlenen 45 şüphelinin, 3 milyar 520 milyon lira işlem hacmi olan banka hesaplarını yasa dışı bahiste kullandıkları tespit edilmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de "iş bulma ve yatırım vaadiyle" kente getirdikleri vatandaşların banka hesaplarını ve telefon hatlarını kullanarak dolandırıcılık yapan 17 şüphelinin kimliğine ulaşmış, toplamda 62 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerin 13 Ekim'de 22 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 37'si yakalanmıştı.

Kaynak: AA