Mersin'de yaz sezonu öncesi orman yangını tatbikatı yapıldı

Mersin'in Mut ilçesinde, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yaz öncesi yangın tatbikatı yapıldı. Ekipler, örtü altı yangınına müdahale ederek alevleri söndürme ve soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Mersin'in Mut ilçesindeki ormanlık alanda yaz sezonu öncesi yangın tatbikatı düzenlendi.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Alahan Cumhuriyet Ormanı'nda düzenlenen tatbikatta senaryo gereği örtü altı yangınına müdahale edildi.

Ekipler, arazözlerle alevleri söndürüp soğutma çalışması yaptı.

Tatbikatta, ekiplerin koordinasyonu, müdahale hızı ve kullanılan ekipmanların etkinliği test edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, gazetecilere, yangın sezonu öncesinde önleyici faaliyetlere ağırlık verdiklerini söyledi.

Tatbikata Mut Orman İşletme Müdürü Ahmet Gürbüz, müdür yardımcıları ve işletme şefleri de katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler
