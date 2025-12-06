Haberler

Sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarpıp, takla attı; 2 yaralı

Sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarpıp, takla attı; 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobille aydınlatma direğine çarparak takla attı. İki şahıs yaralandı, birinin durumu ağır.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin aydınlatma direğine çarpıp, demir bariyerleri aşarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana kara yolu Bahçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce aydınlatma direğine, ardında demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan iki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturla başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.