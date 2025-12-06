Sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarpıp, takla attı; 2 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin aydınlatma direğine çarpıp, demir bariyerleri aşarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana kara yolu Bahçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce aydınlatma direğine, ardında demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan iki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturla başlatıldı.