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Mersin'de yağış nedeniyle otobüs kazası: 7 ölü, 30 yaralı

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Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Mersin-Antalya Karayolu ilçe çıkışında meydana geldi. Dilmenler Mardin Seyahat'a ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Otobüste sıkışan yolcular, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Mersin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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