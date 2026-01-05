Haberler

Gülnar ilçesinde yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülnar ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzları için düzenlenen sürek avında 30 yaban domuzu avlandı. Av organizasyonu, kaymakamlık ve yerel avcılık kulüpleri işbirliği ile gerçekleştirildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı sürek avı düzenlendi.

Kaymakamlık, Belediye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile avcılık kulüpleri işbirliğinde organize edilen sürek avı, Kuskan Mahallesi'nde yapıldı.

Araziye çıkan katılımcılar, 30 yaban domuzu avladı.

Belediye ekipleri de avcılara çeşitli ikramlarda bulundu.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış
Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif