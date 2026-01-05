Gülnar ilçesinde yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı
Gülnar ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzları için düzenlenen sürek avında 30 yaban domuzu avlandı. Av organizasyonu, kaymakamlık ve yerel avcılık kulüpleri işbirliği ile gerçekleştirildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı sürek avı düzenlendi.
Kaymakamlık, Belediye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile avcılık kulüpleri işbirliğinde organize edilen sürek avı, Kuskan Mahallesi'nde yapıldı.
Araziye çıkan katılımcılar, 30 yaban domuzu avladı.
Belediye ekipleri de avcılara çeşitli ikramlarda bulundu.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel