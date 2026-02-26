Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin talepleri "Vefa Projesi" ile karşılanıyor
Mersin'de uygulanan 'Vefa Projesi' kapsamında, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin ihtiyaçları karşılanarak, ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleri sunuluyor.
Mersin'de "Vefa Projesi" kapsamında yaşlı veya kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin ihtiyaçları gideriliyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, proje kapsamında ziyaret ettikleri 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin evlerini temizliyor.
Vatandaşlara kişisel bakım hizmeti sunan ekipler, kendilerine iletilen talepleri karşılıyor.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay