Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Merkez Yenişehir ve Akdeniz ilçelerindeki operasyonda şüpheliler M.A, K.A.T, Ş.S, C.S. ve K.K. yakalandı.
Aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 13 sentetik ecza ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.S, C.S. ve K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.