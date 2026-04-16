Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüphelinin olduğu araç durduruldu.

Araçta 1350 sentetik hap ele geçiren ekipler zanlıları gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.