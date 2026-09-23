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Mersin'de uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı

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Mersin'de 21 Eylül'de Akdeniz ve Yenişehir'deki adreslerde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 364 gram esrar, 1606 sentetik ecza hapı, kokain, sentetik uyuşturucu ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 21 Eylül'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki çeşitli adreslere operasyon yapıldı.

Adreslerdeki aramalarda, bir miktar kokain ve sentetik uyuşturucu, 364 gram esrar, 1606 sentetik ecza hapı ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıdığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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