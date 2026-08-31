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Mersin'de Torbacı Operasyonu: 7 Tutuklama

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Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda 331 gram esrar, 20 gram kokain ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Mersin'de sokakta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 8 zanlı yakalandı.

Zanlıların üst aramasında ve adreslerinde 331,53 gram esrar, 20,32 gram kokain ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.E, M.G, Y.K, G.S, S.T, U.K. ve Z.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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