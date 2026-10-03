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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 5 bin 422 hap ele geçirildi

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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 5 bin 422 hap ele geçirildi
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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde 5 bin 422 sentetik ecza hapı, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Y.E, S.D, O.E. ve Y.C.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerleri, iş yerleri ve evlerinde yapılan aramada, 5 bin 422 sentetik ecza hapı, 49 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar kokain, esrar ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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