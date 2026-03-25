Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Mersin'de 8 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.
Ekiplerin operasyonunda şüpheliler yakalandı.
Zanlıların üst aramalarında 8 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 7 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Avci