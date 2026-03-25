Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de 8 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Mersin'de 8 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.

Ekiplerin operasyonunda şüpheliler yakalandı.

Zanlıların üst aramalarında 8 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
