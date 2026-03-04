Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Bozyazı ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda A.A.Y isimli şüpheli tutuklandı. 317 gram sentetik uyuşturucu, 14 hap ve başka uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında A.A.Y'nin uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığını belirledi.
Şüphelinin adresine baskın yapan ekipler 317 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap, 45 gram esrar tohumu, 2 şişe aseton, 2 cep telefonu, 1 hassas terazi ve 1 kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik