Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Gözaltında
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı, operasyonlar sırasında 225 gram sentetik uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı yakalandı.
Adreslerde 225 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel