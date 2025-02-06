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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Gözaltında

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Gözaltında
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Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı, operasyonlar sırasında 225 gram sentetik uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı yakalandı.

Adreslerde 225 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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