Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

