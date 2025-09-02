Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.