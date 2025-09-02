Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel