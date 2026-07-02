Mersin'de 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli takibe alındı.
Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken üzerlerinde ve araçlarındaki aramada 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal