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Mersin'de 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli takibe alındı.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken üzerlerinde ve araçlarındaki aramada 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
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