Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli takibe alındı.
Daha sonra düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay