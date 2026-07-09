Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli takibe alındı.

Daha sonra düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.