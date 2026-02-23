Haberler

Mersin'de takibe alınan cipte 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'de polis ekipleri tarafından takibe alınan cipte, 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de polis ekiplerinin takibe alıp durdurduğu cipte 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince yürütülen çalışmada takibe alınan cip, Akdeniz ilçesi otoyol bağlantı yolunda durduruldu.

Araçtaki aramalarda 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamındaki incelemeler sonucu şüpheliler G.K, H.H.P. ve J.S.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
