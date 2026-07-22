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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 1923 gram esrar, 650 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince operasyon düzenlenen adreslerde 1923 gram esrar, 650 gram kenevir tohumu, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Murat Pancar
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