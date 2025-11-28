Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar ve 52 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Mersin'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu elde etmek amacıyla ekilen 52 kök Hint keneviri ve 11 kilo 880 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Akdeniz ilçesinde uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir ekildiği belirlenen ikamet ve bahçeye operasyon düzenlendi.
Aramalarda 11 kilo 880 gram esrar ve 52 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
