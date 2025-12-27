Haberler

Mersin'de uçurumdaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Erdemli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hayvancılıkla uğraşan Ali Karabulut'un yardımıyla yapılan kurtarma operasyonu 50 dakika sürdü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, uçurumdaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karahıdırlı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ali Karabulut'un sürüsünden ayrılan 2 keçi uçurumdaki kayalıklarda mahsur kaldı.

Kendi uğraşları sonucu hayvanlarını kurtaramayan Karabulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, Karabulut rehberliğinde yaklaşık 50 dakika süren yürüyüşün ardından keçilerin bulunduğu noktaya ulaştı.

Ekipler, iple erişim tekniğiyle keçilerin bulunduğu noktaya indi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla bulundukları yerden çıkarılan keçiler, sahibine teslim edildi.

