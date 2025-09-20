Mersin'de Ücretsiz Üniversiteye Hazırlık Kursları Başladı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde lise mezunu öğrenciler için ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları açıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Mersin Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde Akdeniz Belediyesi Etüt Merkezi'nde öğrencilere yönelik kurslar başladı.

Kurslarda öğrenciler alanında uzman eğitmenler eşliğinde üniversite sınavına hazırlanma imkanı yakalıyor.

Toplam 11 sınıfta 260 öğrencinin eğitim aldığı kurslarda 19 öğretmen ve 23 personel görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, gençlerin geleceğe güvenle hazırlanabilmesi için her türlü imkanı seferber ettiklerini belirtti.

Gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini bildiren Şener, "Akdeniz Belediyesi olarak eğitime yatırım yapmayı, yarınlarımıza yapılacak en değerli yatırım olarak görüyoruz. Etüt merkezimizde açtığımız ücretsiz kurslarımız sayesinde, sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz eğitimde fırsat eşitliğini yakalıyor." ifadesini kullandı.

Kursta eğitim alan öğrenciler de belediyenin sağladığı imkan sayesinde sınavlara donanımlı bir şekilde hazırlandıklarını kaydetti.