Mersin'de Turizm Sezonu Mavi Bayrak Töreniyle Başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, mavi bayrakların plajlara çekilmesiyle turizm sezonu başladı.

Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililerin katılımıyla Erdemli ilçesindeki Kumkuyu Plajı'nda "Mersin İl Mavi Bayrak Töreni" düzenlendi.

Törende, Pehlivan denizden getirilen mavi bayrağı göndere çekti.

Pehlivan, törenin ardından gazetecilere, Mersin'de 11 plajın mavi bayraklı olduğunu söyledi.

Bu sayıyla kentin Türkiye'de en çok mavi bayrağa sahip 8. il olduğunu belirten Pehlivan, "İlimizde mavi bayrak konusunu önemsiyoruz. Çünkü 321 kilometrelik sahil bandımız var. Sahil bandımızın 108 kilometresi koylardan oluşuyor. Geri kalan kısımda çok uygun plajlar var. 41 plajımız var." diye konuştu.

Pehlivan, Mersin'in turizmde hedefleri olan bir il olduğunu ifade etti.

Mavi bayraklı plaj sayısını yükseltmek istediklerini anlatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Şu an 11 mavi bayraklı plajımız var. Turizm paydaşlarıyla bir araya geldik. 'Bunu önümüzdeki uygun bir sürede en az yüzde 100 artıralım, zaman içinde de 41 plajın tamamını mavi bayraklı yapalım' diye konuştuk."