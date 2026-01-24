Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Veli Doğan, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuşçular Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede Veli Doğan'ın kontrolünü yitirdiği traktör, devrildi. Traktörün altında kalan Doğan'ı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Tarsus Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.