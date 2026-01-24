Haberler

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Veli Doğan, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay, kar yağışı sırasında meydana geldi ve jandarma soruşturma başlattı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Veli Doğan, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuşçular Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede Veli Doğan'ın kontrolünü yitirdiği traktör, devrildi. Traktörün altında kalan Doğan'ı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Tarsus Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı

Birkaç saatlik kabus, şehri alt üst yetmeye yetti! Zarar çok büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi

Taraftar şaşkın! Bu fotoğraf bugün çekildi
Teğmen Fatih Kaya hakkındaki disiplin cezası iptal edildi

Bir teğmenin daha cezası mahkemeden döndü
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi

Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karıma...
Erdoğan'ın Aydın programında dikkat çeken an

Açılışa damga vuran "harçlık" detayı
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi

Taraftar şaşkın! Bu fotoğraf bugün çekildi
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi