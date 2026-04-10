Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku

Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku Haber Videosunu İzle
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Trabzonspor’da Paul Onuachu, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

  • Trabzonspor'un oyuncusu Paul Onuachu, antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hissetti.
  • Paul Onuachu, kas yaralanması şüphesi nedeniyle Corendon Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
  • Paul Onuachu'nun tedavisine kulüp sağlık ekibi tarafından başlandı.

Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Trabzonspor, Paul Onuachu’dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Bordo-mavili ekipte yıldız golcünün antrenmanda yaşadığı problem moralleri bozdu.

ALANYASPOR MAÇI KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Trabzonspor Kulübü, Paul Onuachu’nun sakatlığı nedeniyle Corendon Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, oyuncunun antrenman sırasında ağrı hissettiği ifade edildi.

KAS YARALANMASI ŞÜPHESİ

Açıklamada, “Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu'nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Yıldız futbolcunun sağlık durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanması beklenirken, tedavi sürecine kulüp sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

Alper Kızıltepe
