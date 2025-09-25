Mersin'de Trafikte Darbeden İki Şüpheli Yakalandı
Mersin'de hafif ticari araç sürücüsüyle trafikte tartışan motosikletli iki kişi darbe olayının ardından gözaltına alındı. Olay, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından ortaya çıktı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda hafif ticari araç sürücüsünün trafikte tartıştığı motosikletteki 2 kişi tarafından darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.A. ve L.A, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel