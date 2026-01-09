Haberler

Mersin'de Trafikte Tartıştığı Sürücüyü Sopayla Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Mersin'de trafikte tartıştığı otomobilin önünü keserek elindeki sopayla tehdit eden Hakan A., gözaltına alındı ve tutuklandı. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

MERSİN'de trafikte tartıştığı otomobilin önünü keserek elindeki sopayla tehdit eden sürücü Hakan A. (32), tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Menteş Mahallesi Ali Kaya Mutlu ile Nevit Kodallı caddelerinin kesişiminde meydana geldi. 34 CTT 336 plakalı aracın sürücüsü Hakan A., bilinmeyen bir nedenle trafikte tartıştığı 34 HFR 65 plakalı aracın sürücüsü Ümit S.'nin (47) önünü kesti. Aracından elinde sopayla inen Hakan A., sürücüyü tehdit ettikten sonra yoluna devam etti. Ümit S.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Hakan A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 'Silahla tehdit' ve 'Kara ulaşım hareketini engelleme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüpheli Hakan A.'nın 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan 2 kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
