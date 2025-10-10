Haberler

Mersin'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mersin'in Aydıncık ilçesinde bariyere çarpan pikabın sürücüsü Murat Özmen hayatını kaybetti. Kaza, Yenikaş Mahallesi Tüneller mevkisinde gerçekleşti.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde bariyere çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.

Murat Özmen (45) idaresindeki 33 AFS 017 plakalı pikap, Yenikaş Mahallesi Tüneller mevkisindeki bariyere çarpıp refüje çıktı.

Durumun 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücü Özmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özmen'in cenazesi hastane morguna götürüldü.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
