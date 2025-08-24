Mersin'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Aytaç Aydın (41) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Cumhuriyet Konutları kavşağında meydana geldi. Aytaç Aydın yönetimindeki 01 AZP 368 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aytaç Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.