Mersin'de Trafik Kazası: İki Yaralı
Mersin'in Toroslar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kaldırıma ve ağaca çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde kaldırıma ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Emrah Ö. idaresindeki otomobil, Güneykent Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma ve ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile yanındaki Kadir Ç. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Kadir Ç'yi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel